Румен Миланов: ДАНС знае къде е собственикът на КУБ

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Парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност взе единодушно решение да изиска пълната информация от Държавна агенция „Национална сигурност“ за дейността на корпорация КУБ, съобщават от БНР след закрито заседание на народните представители в София.

Председателят на партия „Продължаваме промяната“ и член на парламентарната комисия Асен Василев обяви пред медиите решението на депутатите. По думите му народните представители настояват спецагенцията да предостави абсолютно всички налични данни по казуса с корпорацията. Очаква се документите да изяснят хронологията на действията на държавните органи спрямо търговското дружество.

Председателят на комисията Румен Миланов от „Прогресивна България“ коментира, че събраните до момента материали от разследването дават сериозни основания за последващи действия от страна на правоприлагащите органи.

„Информацията е достатъчна, за да се стигне до арести“, заяви Румен Миланов след изслушването на спецслужбите.

Той допълни, че тепърва предстои изясняване на детайлите около казуса, но вече е очевидно, че някои ведомства не са изпълнили задълженията си по закон и са допуснали сериозно бездействие.

Според информацията, предоставена от Румен Миланов, ДАНС и останалите служби разполагат с конкретни данни за местонахождението на собственика на КУБ – украинския гражданин Олег Невзоров. Председателят на комисията поясни, че макар дейността на компанията да не застрашава пряко националната сигурност на страната, случаят ясно демонстрира сериозни пропуски в държавната система за защита на обществения интерес, пише dunavmost.com.

Редактор "Екип на Петел",

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