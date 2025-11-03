Румен Овчаров: Не искам да ме вадят от „Магнитски”

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Аз не искам да бъда изваден от „Магнитски”, това заяви бившият министър на икономиката Румен Овчаров в „Лице в лице” по bTV. „Това е знак как администрацията на най-силната държава се разправя с експерти, които не им играят по свирката”, допълни той.

Овчаров обясни какво на практика е да си санкциониран по „Магнитски”. Известна куриерска фирма е отказала на един от българите, които са под удара на мярката, да достави негово писмо до европейска институция.

„На мен ми прекратиха всички сметки в наши банки на втория месец. Тези, които трябва да защитават правата ни - БНБ, президентът, омбудсманът, даже не ни отговориха на писмата”, заяви бившият министър.

Румен Овчаров коментира и ситуацията около „Лукойл”. „Логика да има санкции срещу България е никаква. Доводът ни да поискаме дерогация е много силен”, заяви той. Овчаров обясни също, че никакви пари към Русия не отива от нашата рафинерия. Руснаците си събират парите от петрола, още когато го произвеждат, обясни той.

