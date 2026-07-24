Румен Овчаров: Радев трябва да се огледа, прекалено много станаха грешните стъпки

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Румен Радев трябва да се огледа, защото прекалено много станаха грешните стъпки, с които започна това управление.

Това каза в ефира на БНР Румен Овчаров, бивш министър на енергетиката, санкциониран по глобалния закон "Магнитски".

"За един човек, дошъл на власт, е много по-лесно и по-удобно да наслага послушни чиновници, които имат някакъв поглед какво се случва в отделните сектори, но те нямат стратегическо мислене и нямат дълбочина на познанията, но поне няма да правят тежки грешки. Неговите "калинки" започнаха да правят груби грешки и то в ключови направления, в които той предлагаше алтернатива - външната политика и енергетиката".

Той определи като крупен гаф участието на външната министърка Велислава Петрова в европейската делегация в Украйна:

"Никой не можа да разбере какво направи там, защо отиде и защо трябваше да прави нещо, което Радев малко по-рано беше казал, че не е така. Това не е нещо, което ще се забрави, защото то удря по един от ключовите приоритети на промяната, която Радев обещаваше".

По думите на Овчаров "калинка" в енергетиката е уволнила проф. Георги Касчиев:

"Уволняваш единствения експерт в Борда на директорите на АЕЦ "Козлодуй" и слагаш на негово място един послушен генерал, филолог по образование. Какво разбира той от атомна енергетика? Очевидно, че очакваш да не пречи на схемите, които ръководството на АЕЦ-а продължава да изпълнява, под натиска на т.нар. пернишки бизнесмен, но няма да му кажа името, защото ми е омръзнало да хода по съдилища. Ще се сетите - той е само един и управлява АЕЦ-а от 2022 г. и до 2019 г. пак той е управлявал, колкото и да е странно. Надявах се, че с новите промени и там ще настъпи промяна, но. Румен Радев много ще закъса с тази ситуация".

Бившият енергиен министър сравни случващото се в АЕЦ "Козлодуй" със случилото се в "Кремиковци" преди години:

"На входа и на изхода на АЕЦ-а стои един човек и за 2025 г. има 12 млн. печалба, а предишните години беше с 200 млн. и със 700 млн. Ръководството на централата е отговорно за това. Жоро Касчиев изнесе информация в медиите. ... Те нямат ликвидни средства, взели са заем 75 млн. евро от "Нови мощности", нямат пари за заплати, а харчат за нови коли и за чохли, които не им трябват, защото с поръчката, която е вече подписана, следващите 7 години нямат нужда от нови чохли, но им е казал бизнесменът и те изпълняват. Явно и на министъра на енергетиката някой му казва да прави промени точно в обратната посока на това, което трябва да се прави".

Според него Радев е човек, който слуша преди всичко вътрешния си глас:

"За президент може и да е добре, но за министър-председател е най-малкото спорно, защото премиерът не излиза от време на време на амвона".

Пред БНР Румен Овчаров коментира одобреното от парламентарното мнозинство на "Прогресивна България" и с гласовете на ДПС разрешение за разполагане на американски самолети-цистерни в базата в "Безмер":

"Ако трябваше аз да формулирам позицията, която да заемем, е, че ние не участваме във война с Иран, няма резолюция на Съвета за сигурност на ООН, НАТО не участва и ЕС няма позиция да участва. Защо се набутваме ние? Тази позиция щеше да е много по-чиста и по-добре приета от българските граждани".

Не виждам възможност Русия да дърпа конците на продажбата на "Лукойл", коментира още бившият министър на енергетиката и посочи, че в много голяма степен от САЩ зависи продажбата на рафинерията в Бургас, която е част от голямата компания "Лукойл" във Виена.

Във връзка със санкциите по закона "Магнитски" той посочи:

"Единствената причина, поради която могат да ни забранят да имаме сметки (банкови), е, ако има доказателства, че от тези сметки се финансира тероризъм или се перат пари. Въпреки това са ни лишили от сметки, затвориха ни сметките".

Никакви постъпки няма да правя да се освободя от това, за мен е награда за това, че съм защитавал интересите на страната си, благодаря на правителството на САЩ, че ме вдигна на тази висота, заяви Овчаров.

Редактор "Екип на Петел",

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