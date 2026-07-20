Румен Овчаров: Закриха ми сметките в банка ДСК и Булбанк, Пеевски има банка

Кадър БТВ

Ако имахме министри и институции, които се грижеха за гражданите, не би трябвало нищо да ми се случва след санкциите. Но имаме институции, които са слугинаж, имаме финансови институции, които изпълнят неща, които не са длъжни да правят, и институции, които трябва да защитават правата, вкл. министър Демерджиев – той не се грижи за българските закони и европейските директиви. Това заяви Румен Овчаров, бивш енергиен министър, относно това какъв ефект имат наложените му санкции по „Магнитски“.

„Никак не е проста цялата работа. Веднага ми закриха сметките в ДСК от 70-те години, опитаха да закрият сметките на жена ми. Прехвърлих, каквото имах. Закриха ми сметките в Булбанк с едномесечно предупреждение. На Александър Николов банка му прекрати застраховки „Живот” на него и на жена му, трябваше да се съдят. Това изглежда като лека шегичка, но всеки от нас е намерил как да се оправи. На всичките ни писания – до президент, банка, финансов надзор, омбудсман, всички си измиваха ръцете“, сподели той пред бТВ.

„Всички, дори банки със собственици, които са ми приятели, вдигаха рамене и казваха: „Нас ни проверяват”. Какво проверявате? Аз нямам една транзакция до САЩ. Какви проверки, какви пет лева? Като е банката на Пеевски, кой няма да му има доверие? Аз нямам банка“, каза още той.

Отказа да сподели коя е банката на Пеевски и отхвърли възможността да иде да открие сметка там.

„Една от банките опита да закрие сметките на дъщеря ми, друга ѝ отказа жилищен кредит с ипотека. Повече не ме занимавайте с този въпрос“, настоя Овчаров.

Той определи „Магнитски” като награда, че е защитавал интересите на страната си, и е благодарен на американското правителство. Потвърди, че няма да обжалва това решение.

„Проект като АЕЦ „Белене” в световен мащаб повече няма да има. Каквото и да направим, както и да го направим, които и некадърници да дойда да го направят, тази централа не може да струва повече от 7-8 милиарда. Пеевски, Делян Добрев, Борисов и всички останали ни набутаха в проект, който е за минимум 40 милиарда долара – „Козлодуй”, 7-и и 8-и блок, при това реактор, който не отговаря на съвременните изисквания. Как ще излезем от този батак? Няма по-евтин проект от „Белене”, няма как това да се случи по-добро за България, но не знам дали ще има хора, които да го направят“, каза още бившият енергиен министър.

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По думите му „Лукойл” работи добре: „Гарантирани са доставките, изчистени са посредниците, доставят се добри за рафинерията горива. Очевидно се управлява по-компетентно, новият усоен управител очевидно се опира на опитни хора.“

„Наблюдаваме калинките на Румен Радев. Едната калинка я видяхме в Киев, другата – в Министерството на енергетиката. Уволняваш Георги Касчиев и слагаш генерал, филолог по образование. Какво очакваш от него? Едно нещо – да не бърка схемите на олигарсите“, коментира още той.

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