Румен Петков: Борисов да намери сили да се извини на Киселова

Шефът на АБВ бе провокиран с неудобен въпрос от водеща. Румен Петков бе попитан от Цветанка Ризова как ще коментира упреците на Бойко Борисов към Наталия Киселова, че ходи на фестивали на джанката и марулите, а не пита дали да ходи там.

Последва емоционален отговор на политика.

Кого трябва да пита? Това е едно неприлично и непремерено изказване с оценъчен характер, което не му прилича на Бойко Борисов. Надявам се, че той ще намери сили да се извини на председателя Киселова, заяви Петков.

Фактът, че тя уважава тържества, уважава труда на хората и отива при хората, мисля, че заслужава уважение. Упрек към председателя на Народното събрание за начина, по който организира и ръководи работата на Народното събрание, до ден днешен не прозвуча, добави той.

Надявам се, че оставката на Киселова няма да се случи. Защото тя с изключително достойнство, такт, спокойствие и търпимост преведе това Народно събрание през много тежки изпитания, каза още по бТВ Румен Петков.

