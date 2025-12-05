Румен Петков: Хората осъзнават, че ако левицата не е в управлението, ще настъпи хаос

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Арогантността на управлението и онагляването са основна причина хората да излязат по площадите и по улиците да протестират. Една илюстрация за арогантността напрамер е тотото - това е абсолютно непремерена стъпка. Същото е и отношението към Лукойл. Днес САЩ свалиха санкциите от цялата верига Лукойл в световен мащаб. Ние какво правим сега с особения управител? Това, че той е особен, няма съмнение, но той сега как ще управлява? Т.е. ние предприемаме едни прибързани стъпки, които поставят въпроси, на които ние не сме готови да отговорим. Третият пример е свиканата бюджетна комисия между двете кафета. Всичмки тези неща насъскват честни и почтени хора да излязат на площада и да кажат, че повече така не искат. Те излязоха, направиха го и аз се надявам, че целия парламент е разбрал, че повече така не може.

Това коментира пред бТВ Румен Петков от АБВ.

В момента всеки един културен гражданин разбира, че България има нужда от стабилност. Ако ние се хвърлим отново в избори, първо те няма да са само едни, коментира той.

Мисля, че повечето симпантизанти на Обединена левица по-скоро подкрепят участието ни във властта, защото си дават, че в противен случай ще настъпи хаос. На протеста имаше хора, които казват "не на еврото", имаше хора, които казват "Тук не е Москва", няма никакво съвнение, че тук не е Москва, защото бях там преди месец и там е чисто и подредено, а тук кофите за боклук няма кой да ги прибере, така че тук определено не е Москва. Но са взаимно непоносими групи, те се мразят. Едните искат евроатлантически ценности. Но евроакталническо ли е да подслушваш САЩ, американското посолство? Или пък да преследваш политическите си опоненти? Мен са ме подслушвали 6 месеца и съм чел документите от моето подслушване, разказа той.

