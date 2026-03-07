Румен Петков: Премиерът и трима министри са знаели, че ще има удар и животът на хиляди българи ще бъде застрашен

Булфото

Премиерът, външният, вътрешният министър и министърът на отбраната са знаели, че ще има удар, че ще има ответна реакция от Иран, че животът, здравето и спокойствието на хиляди наши сънародници ще бъдат застрашени, и не са ги предупредили да вземат мерки да се приберат в страната. На тези хора трябва да им бъде търсена съдебна отговорност.



Това каза бившият министър на вътрешните работи и председател на ПП АБВ Румен Петков в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио Фокус.



Така Петков коментира изказването на служебния министър на външните работи Надежда Нейнски отпреди дни, че правителството е знаело за планираните удари от страна на Израел и САЩ срещу Иран.



"Аз лично съветвам всички наши сънародници, които бяха подложени на това издевателство, да съдят българското правителство за това, че не ги е предупредило. Българското правителство има конституционни задължения, те са се клели пред Народното събрание и въпреки това не предупредиха нашите сънародници. Това престъпление трябва да бъде преосмислено от всички ни“, категоричен бе Румен Петков.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!