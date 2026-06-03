Румен Петков: Спецов нанесе тежки щети на "Лукойл"

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Министерският съвет смени Румен Спецов с Евгени Симеонов като особен търговски управител на "Лукойл".

"Чух много добри неща за него и очаквания, човек с чувство на принадлежност и на отговорност. 15 минути след назначаването на Румен Спецов предлагах да го уволнят. Нанесе много сериозни щети на рафинерията, без да слагам на заден план безумията на НС със спирането на дерогацията, принуждаването за купуване на петрол, който навреди на инсталациите и това ще го плащаме всички ние. "Литаско" така или иначе е предявил претенции за 3 млрд. долара, има вероятност да бъдат разширени", коментира председателят на ПП АБВ Румен Петков в студиото на "Денят ON AIR".

Той уточни, че не познава лично новия особен търговски управител на "Лукойл", но познава баща му ген. Симеонов. Очакванията му са да сложи край на някои практики.

"Досегашният особен управител не се е отчитал. Служебното правителство го стимулира в тази посока. Премиерът Гюров и отговорният министър на икономиката и енергетиката му бяха като слуги. Надявам се новият управител да сложи край на другата практика - да се заплаща петрола чрез вече произведените продукти, защото това нанася допълнителни финансови щети", каза Румен Петков.

Той изрази надеждата си правителството да поиска възстановяване на дерогацията, пише novini.bg.

"Това ще доведе до поевтиняване и ще даде възможности за търсене на възможности за разбирателство с "Литаско" и "Лукойл", без да се стига до съдебни процедури. Диалогът винаги е за предпочитане пред сблъсъка, така можем да избегнем арбитража", убеден е председателят на ПП АБВ. Той изрази надеждата си правителството да поиска възстановяване на дерогацията.

"Това ще доведе до поевтиняване и ще даде възможности за търсене на възможности за разбирателство с "Литаско" и "Лукойл", без да се стига до съдебни процедури. Диалогът винаги е за предпочитане пред сблъсъка, така можем да избегнем арбитража", убеден е председателят на ПП АБВ. Той не помни да има друг случай като този с издадената заповед от ДАНС за експулсиране на украинския бизнесмен Олег Невзоров, която след това беше отменена. "Винаги съм имал съмнения за начина на конструиране на ДАНС, тогава това доведе до големите ми различия с премиера Станишев", изтъкна Петков.

Според него финансовото разузнаване си е затваряло очите за "корупция, некадърие, стремеж да бъдат обслужени чужди интереси".

"Ако шефът на ДАНС, който и да е той, е бил чужд слуга - става дума за срината институционалност. Ако Деньо Денев е изпълнявал чужда воля - сме стигнали до там, че гражданите да виждаме, че ДАНС е всичко друго, само не и институция, която обслужва националната сигурност", обобщи Румен Петков.

Редактор "Екип на Петел",

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