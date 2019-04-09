Румен Порожанов: Основание за оставка няма

Диалог винаги е имало, основание за оставка няма. Това каза земеделският министър Румен Порожанов на брифинг в земеделското министерство, съобщава Вестник "Утро".

По-рано днес пред сградата на министерството протестираха български биопроизводители, които поискаха оставката на министъра.

“Българското биопроизводство е подложено на карта и има опасност изобщо да се загуби в момента, в който цял свят, особено Европа, говори за това, че трябва да се обърне внимание на производството на здравословни храни, на опазването на околната среда. В България правят всичко възможно да затрият българското биопроизводство, каза Албена Симеонова, която е председател на Българска Асоциация Биопродукти (БАБ). На въпроса как, тя отговори: С промяна в наредбата, с промяна в законодателството, с рестриктивни мерки, с отнемане на сертификати.

Колегите искат оставката на министър Порожанов, защото министърът не ни обърна достатъчно внимание, посочи тя.

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