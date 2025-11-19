Румен Радев: Ако се съкратят над 5000 незаети бройки в публичния сектор, ще се спестят милиони евро

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Нормално е като предприемачи да се опитваме постоянно да предложим нещо по-добро на българските политици по отношение на бюджета. Това, че вчера на заседанието на финансовата комисия не бяха направени корекции в бюджета за следващата година, не беше изненада. При този график, който са си написали, няма кога технически да нанасят промени. Но ние не сме съгласни с думите, че този бюджет няма алтернатива, че е единственият възможен. Ние демонстрирахме доста категорично с конкретни разчети, че това не е така, така че алтернатива има.

Това коментира пред Нова тв Румен Радев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

С увеличаването на осигурителната тежест ще с е индуктира инфлация, а бизнесът, ако не може да преглътне тази тежест, ще пристъпи към съкращения. Освен това с тази мярка изобщо не се решава проблема, който съществува в пенсионноосигурителната система, а точно обратното - ние настояваме да се довърши най-после пътната карта на пенсионния модел, да се направят различни сценарии и да бъдат обсъждани от всички. Това е тромава система, където трудно се правят промени, посочи той.

Ако отменим автоматичните механизми на увеличение на заплатите, общия ефект е 455 млн. евро. Той директно елиминира увеличаването на пенсионната вноска два процентни пункта. Искат да се увеличат парите за издръжка на публичния сектор. Ние предлагаме този ръст да е само 5%. Така ще се спестят 373 млн. евро, а те искат да увеличат издръжката с двуцифрен процент. Трябва да се съкратят онези 5000 щатни бройки, които стоят незаети вече повече от 6 месеца. С това ще се спестят още пари. Само в любимото ни МВР имат 1400 трайно незаети бройки. Ако всички тези щатове се съкратят, т.е. няма да бъдат съкращавани никакви хора, а само бройки, които стоят незаети, ще се спестят на хазната 138 млн. евро, посочи той.

