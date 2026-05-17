Румен Радев: Дара е още едно доказателство, че България може да побеждава
Премиерът със силни думи за Дара.
Българска победа с глобален резонанс! Това ни донесе DARA/Darina Yotova на Евровизия. Това написа премиерът Румен Радев в официалния си профил във Facebook, пише nova.bg.
"Поздравления за момичето, което с таланта и професионализма си проби през всички сложни съображения и предубеждения на гласуването. Дара е още едно доказателство, че България може да побеждава", написа още премиерът. И допълни, че България очаква Европа и света на Евровизия 2027".
