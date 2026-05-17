Румен Радев: Дара е още едно доказателство, че България може да побеждава

Снимка Булфото

Премиерът със силни думи за Дара.

Българска победа с глобален резонанс! Това ни донесе DARA/Darina Yotova на Евровизия. Това написа премиерът Румен Радев в официалния си профил във Facebook, пише nova.bg.

"Поздравления за момичето, което с таланта и професионализма си проби през всички сложни съображения и предубеждения на гласуването. Дара е още едно доказателство, че България може да побеждава", написа още премиерът. И допълни, че България очаква Европа и света на Евровизия 2027".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!