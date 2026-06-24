Румен Радев: Дефицитът ще бъде доста над 3%

кадър: Фейсбук, МС

Дефицитът за 2026 година ще бъде доста над 3%. Нашето най-голямо предизвикателство не е огромният дефицит, а заложената философия на бюджетиране, която се изразяваше със стремежа за неудържим ръст на разходите.

Това заяви министър-председателят Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерски съвет, предаде БГНЕС.

Радев съобщи, че кабинетът ще направи реално намаление на заплатите на ръководствата на някои държавни предприятия. Ще има реално намаление на броя хора, които участват в контролните органи, подчерта Румен Радев.

Той даде заявка, че няма да оставят българската икономика да се задушава, нито пък общините с разкопани улици.

Реформата в администрацията е в ход. Продължава анализът за ефективността на отделни звена, за възможности за механизация. Масови уволнения и чистки няма да има, обеща Радев и даде заявка, че трябва да се променят редица закони и нормативни актове.

Голямата цел е ефективна администрация, добави Румен Радев, обръщайки се към предходните правителства, при които тя е растяла.

Американските самолети ще напуснат летище „Васил Левски“ до края на месеца, но САЩ остават ключов партньор, заяви още министър-председателят.

В 16.00 часа днес вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще представи основните параметри в проекта на бюджета за 2026 година.

Редактор "Екип на Петел",

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