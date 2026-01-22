Румен Радев: Готови сме, можем и ще успеем!

Булфото

"Благодаря на всички, които подкрепиха усилията ни с Илияна Йотова да защитаваме държавността и обществения интерес и в деветата година от мандата ни." Това написа преди минути президентът Румен Радев във Фейсбук.

"През 2025 г. гражданите на България заявиха непримирима воля за промяна. Направиха го, водени от убеждението, че българите заслужават достоен живот, справедливост, прозрачни институции и политици, които чуват гласа на народа.

Нека съхраним тази воля и да я претворим в дела!

Готови сме, можем и ще успеем!", допълва още Радев.

