Румен Радев: Надявам се разумът да надделее и военните действия да спрат
Кадър Фб, Румен Радев
Румен Радев излезе с обръщение заради започналата от САЩ и Израел война.
Ето какво пише той:
Изключително тревожно е, че дипломацията все повече отстъпва пред силата при разрешаването на международни спорове.
Надявам се разумът да надделее и възможно най-скоро военните действия в Близкия Изток да бъдат преустановени. Една разрушителна война в региона представлява огромна заплаха за международния мир и сигурност, особено за Европа. Каквито и да са противоречията в региона, те би трябвало да бъдат разрешени със средствата на дипломацията.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!