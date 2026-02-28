Румен Радев: Надявам се разумът да надделее и военните действия да спрат

Кадър Фб, Румен Радев

Румен Радев излезе с обръщение заради започналата от САЩ и Израел война.

Ето какво пише той:

Изключително тревожно е, че дипломацията все повече отстъпва пред силата при разрешаването на международни спорове.

Надявам се разумът да надделее и възможно най-скоро военните действия в Близкия Изток да бъдат преустановени. Една разрушителна война в региона представлява огромна заплаха за международния мир и сигурност, особено за Европа. Каквито и да са противоречията в региона, те би трябвало да бъдат разрешени със средствата на дипломацията.

