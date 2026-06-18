Румен Радев: Няма да допуснем санкции, които рефлектират негативно върху българската икономика

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Няма да допуснем санкции, които рефлектират негативно върху българската икономика, заяви пред журналисти премиерът Румен Радев.

Времето на кръстоносните походи свърши, коментира Радев позицията на България срещу част от предложените санкции в 21-вия пакет срещу Русия, който все още се обсъжда, предаде БНТ.

"Мен не ме интересува руският патриарх, мен ме интересува това, че той е предстоятел на Руската православна църква, която е източноправославна, като нашата църква. Интересуват ме всички тези милиони хора, които са в тази църква", отговори Румен Радев на въпрос дали руският патриарх е неутрален, след като говори за "свещена война срещу западния неолиберален свят".

"Какво послание даваме, като разпростираме санкциите и войната върху религията", допълни премиерът.

Той допълни, че това е 21-вия пакет санкции и трябва да се осъзнае точно по какъв начин до момента са спрели войната и са спомогнали за мира.

Румен Радев определи като "крехко" подписаното примирие между САЩ и Иран. Той изрази надежда, че скоро цените на горивото "на колонка" ще поевтинее.

Редактор "Екип на Петел",

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