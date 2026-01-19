Румен Радев: Утре ще подам своята оставка от поста президент на Република България

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Румен Румен обяви, че ще подаде оставка като президент, и намекна, че ще създаде партия, с която ще се яви на предсрочните парламентарни избори. Решението е безпрецедентно за президент на България. До края на мандата на Радев функциите на президент на страната ще изпълнява вицепрезидентът Илияна Йотова, която ще бъде първата жена президент на България.

Преди девет години ми гласувахте доверие да бъда президент. Направихте го отново и през 2021 година. Чест и отговорност, които се стремях да оправдая. Преживяхме редици кризи, а и атаки на олигархията срещу демокрацията, започна обръщението си към народа Радев.

Обстоятелствата наложиха седем пъти да назначавам служебно правителство, но то вече не е гарант за провеждане на честни избори. Днес за последен път се обръщам към вас като прездиден на нашата България. Бих желал да поискам прошка, тъй като времето подложи нашето доверие на изпитание. Благодаря ви за доверието. Отчитам своите грешки и осъзнавам това, което не успях да свърша. Но тъкмо вярата, че ще го постигна, е мотивът а решението ми, добави по БНТ Радев.

Утре ще депозирам своята оставка от поста президент на Република България. Убеден съм, че Илияна Йотова ще бъде достоен държавен глава. Предстои ни битката за отечеството, която ще водим с всички вас, достойните, въдхновените и непримиримите, каза още той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!