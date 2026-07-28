Румен Радев официално подкрепи Илияна Йотова за президентските избори
Булфото
Изпълнителният съвет на управляващата партия „Прогресивна България“ официално подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президентските избори наесен. Решението беше обявено от министър-председателя Румен Радев на брифинг в петък, когато Йотова обяви намерението си да се кандидатира.
Изпълнителният съвет реши да подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова. Това каза на брифинг министър-председателят и лидер на управляващата партия „Прогресивна България“ Румен Радев.
Припомняме, че в петък държавният глава Илияна Йотова обяви намерението си да се кандидатира за поста на редовните президентски избори наесен. Решението си тя съобщи около три месеца преди вота.
„10 години с г-жа Йотова водим битка за оздравяване на държавността и връщане на държавността в българската политика. Това е една изключително сложна и тежка битка, която изисква неотменна подкрепа на обществото, както и усилията на институциите. Илияна Йотова е силен и опитен политик и съм убеден, че ще продължи с енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото. Кандидатурата ѝ ще бъде издигната от инициативен комитет, заедно с тази на вицепрезидент. За този пост бих се радвал да имаме човек с профила на самата г-жа Йотова“, коментира Радев.
В момента Йотова довършва мандата, който започнаха с Румен Радев, през който в продължение на 4 години тя беше вицепрезидент. Самата Йотова обясни в петък, че през следващите дни и седмици ще бъдат представени повече подробности. Все още не е ясно кой ще бъде нейният кандидат за вицепрезидент
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