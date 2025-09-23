Румен Радев пита МВнР за мобилизирания в Украйна българин

Булфото

До Министерството на външните работи е изпратено писмо от президентската институция.

С него се призовава за изясняване на случая с насилственото задържане на българския гражданин Любомир Киров в Одеса и неговата мобилизация във Въоръжените сили на Украйна, както и за информация за предприетите от министерството действия.

По-рано председателят на Комисията за българите в чужбина към Народното събрание Стоян Таслаков алармира за тежък случай, в който български гражданин с инвалидност е бил насилствено мобилизиран от украинските власти.

Това е направено въпреки статута му и без никакво официално уведомяване на българските институции, сигнализираха от "Възраждане" до медиите.

