Румен Радев посреща Дара

Кадър Фб

Министър-председателят Румен Радев ще се срещне днес, 22 май, от 14:00 часа в Министерския съвет с певицата Дара по повод успеха ѝ на конкурса "Евровизия“.

В срещата ще участват министри от кабинета, екипът на Дара, както и ръководството на Българската национална телевизия, съобщиха от президентството.

По време на разговора ще бъдат обсъдени и предстоящите дейности по организацията на "Евровизия“, на която България ще бъде домакин догодина.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!