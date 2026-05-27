Румен Радев се среща с Макрон, Рюте, Фон дер Лайен и Коща

Министър-председателят Румен Радев ще бъде на посещения в гр. Париж, Френската република, и в гр. Брюксел, Кралство Белгия, в периода 27 – 28 май 2026 г., съобщиха от правителствената пресслужба.

В Париж премиерът Радев ще се срещне с френския президент Еманюел Макрон. Разговорът им ще се състои днес в Елисейския дворец, където българският министър-председател ще бъде посрещнат с почетен шпалир от гвардейци. Премиерът Радев и президентът Макрон ще обсъдят теми от сферата на двустранното сътрудничество и от европейския дневен ред, предаде БТА.

По-късно през деня министър-председателят Румен Радев ще отпътува за Брюксел, където ще проведе среща с белгийския премиер Барт Де Вевер.

В четвъртък, 28 май, премиерът Румен Радев ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. По-късно същия ден българският министър-председател ще разговаря с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

В състава на българската делегация, която ще посети Париж и Брюксел, участват вицепремиерите Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министърът на външните работи Велислава Петрова и министърът на отбраната Димитър Стоянов.

По-рано този месец премиерът Румен Радев бе посрещнат от германския канцлер Фридрих Мерц с военни почести в сградата на федералното канцлерство в Берлин.

