Румен Радев ще удостои изявени български спортисти с Почетния знак на президента

Държавният глава Румен Радев ще удостои днес от 10,30 ч. с Почетния знак на президента изявени български спортисти на церемония в Гербовата зала на президентската институция.

За изключителни заслуги в развитието на българския и световния спорт, Олимпийското движение и изграждането на млади таланти и по повод навършването на кръгли годишнини отличието ще бъде връчено на президента на Българската федерация по скокове на батут и дългогодишен и почетен член на Съвета на Международната федерация по гимнастика Стоян Димитров, на носителя на бронзов медал от Световното първенство по волейбол във Франция през 1986 г. и президент на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев, на сребърния медалист на Олимпийските игри в Сидни през 2004 г. и двукратен световен шампион по свободна борба Серафим Бързаков и на трикратната абсолютна световна и двукратна европейска шампионка по художествена гимнастика, вицепрезидент на Българската федерация по художествена гимнастика Мария Петрова, съобщават от Президентството.

