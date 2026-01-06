Румен Радев ще удостои военнослужещи с Почетния знак на президента

Снимка: Булфото

Държавният глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев ще отличи с Почетния знак на президента трима военнослужещи в 14 ч. утре - 7 януари. В навечерието на 145-годишнината от създаването на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ бригаден адмирал (о.з.) доц. д-р Иван Йорданов ще бъде отличен за значим принос в развитието на висшето училище и издигане престижа на Въоръжените сили, съобщават от Президентството.

Румен Радев ще удостои с Почетен знак контраадмирал (о.з.) д-р Николай Николов за значим принос в развитието на Въоръжените сили, издигане на техния престиж и за проявен висок професионализъм в подпомагане дейността на върховния главнокомандващ.

С Почетен знак ще бъде отличен и капитан I ранг Лъчезар Иванов за значим принос за развитието на противоминните способности на Военноморските сили и за проявени командирски качества при командване корабите на противоминната група в Черно море (MCM Black Sea).

На церемонията, която ще се проведе в Гербовата зала на „Дондуков“ 2, ще присъстват курсанти от Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“.

Бригаден адмирал (о.з.) доц. д-р Иван Младенов Йорданов е възпитаник на ВНВМУ „Н. Й. Вапцаров“, специалност „Морски свръзки“. През 1970 г. започва служба в дивизион противоминни кораби - Варна. Преподава във висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, като последователно изпълнява длъжностите от началник на катедра до началник на висшето училище. Бил е аташе по отбраната на България в Лондон и във Вашингтон, заемал е длъжността директор на дирекция в Министерството на отбраната.

Контраадмирал (о.з.) доктор Николай Иванов Николов завършва ВНВМУ „Н. Й. Вапцаров“, специалност „Корабоводене за ВМС“. Започва службата си в дивизион патрулни кораби – Варна, като достига длъжност командир на дивизион. Заемал е длъжностите заместник-началник на щаба и началник на щаба на военноморска база, командир на бригадата леки сили и началник на оперативно управление в щаба на ВМС. Изпълнявал е длъжността началник на управление „Стратегическо планиране“ в Генералния щаб на Българската армия. От 2007г. до 2012 г. е назначен за съветник на върховния главнокомандващ на Въоръжените сили по военната сигурност. Бил е аташе по отбраната на България във Великобритания.

Капитан I ранг Лъчезар Иванов Иванов завършва ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ със специалност „Корабоводене за ВМС“. Започва службата си като командир на морска разузнавателна група в специалните сили на ВМС. Служи в дивизион противоминни кораби – Варна, като последователно заема длъжностите до помощник-командир на минен ловец. Впоследствие е назначен за командир на минен ловец и за командир на отряд, началник на щаба и командир на дивизион противоминни кораби. Участва в подготовката на Противоминната група в Черно море като началник на бреговия щаб, а през 2025г. и като командир на тактическата група.

