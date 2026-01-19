Румен Радев свиква спешна среща на екипа си преди обръщението към нацията

Снимка: Булфото

Президентът Румен Радев събира представителите на своята администрация в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 в 17 ч. Информацията за извънредното събиране бе съобщена от OFFNews.

Срещата е насрочена точно два часа преди планираното обръщение на държавния глава към българския народ. За предстоящото изявление от прессекретариата на президентството информираха официално по-рано през деня.

Към момента на администрацията не е обявен официалният повод за събирането в 17 ч. Сред служителите на президентската институция се обсъждат различни хипотези, като преобладаващото мнение е, че държавният глава възнамерява да благодари на екипа си за досегашната служба. Тези нагласи са пряко свързани с очакванията, че Радев може да обяви намерението си да се яви на парламентарните избори.

Спекулациите относно това дали Румен Радев ще участва в политическата надпревара на изборите през пролетта продължават да се засилват, въпреки че все още липсва официално потвърждение на тези намерения. Началото на обръщението на президента е фиксирано за 19:00 ч.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!