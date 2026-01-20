Румен Радевще депозира днес оставката си в КС

Булфото

Румен Радев се оттегля от поста президент. Оставката му ще бъде депозирана в Конституционния съд. Снощи в обръщение към народа държавният глава обяви намерението си да не довърши втория си петгодишен мандат.

"Ще депозирам своята оставка от поста президент на Република България", обяви президентът Румен Радев със заявка, че влиза в реалната политика и ще участва в предстоящите избори за 52-ро Народно събрание.

"Нашата демокрация няма да оцелее, ако я оставим на корупционери, съглашатели и екстремисти. Тя зависи от личната ангажираност на всеки от нас, а вашето доверие ме задължава да защитя държавността, институциите и нашето бъдеще", посочи Радев.

Петият президент на България няма да довърши втория си петгодишен мандат. За първи път в 33-годишната история на президентската институция държавен глава се оттегля от поста предсрочно. До момента това се е случвало единствено на вицепрезидент – през 1993 г. Блага Димитрова декларира пред Конституционния съд желанието си да напусне поста и след седмица съдът я освобождава.

След като днес бъде депозирана оставката на Румен Радев, Конституционния съд трябва да прекрати правомощията му на президент, потвърждавайки личната му воля да напусне поста. Няма законов срок за произнасяне на съда, предаде БНР.

След освобождаването на Радев функциите на държавен глава до края на мандата, който приключва на 22-ри януари догодина, ще поеме вицепрезидентът Илияна Йотова.

За първи път жена ще застане начело на "Дондуков" 2. Като президент Йотова ще трябва да завърши процедурата по назначаване на нов служебен кабинет, да проведе консултации с парламентарните групи и да насрочи изборите за нов парламент.

