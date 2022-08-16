Румен Руменов подписа със "соколите"

Снимка spartakvarna.bg

Както "Петел" писа, "соколите" взеха и Румен Руменов.

Спартак се подсили с още един футболист в халфовата линия.

Това е Румен Руменов. 29-годишният полузащитник подписа договор за срок от две години, пише spartakvarna.bg.

Руменов е играл за ФК „Литекс” Ловеч, ПФК „ЦСКА” София, ФК „Нефтохимик” Бургас, ФК „Етър” Велико Търново, ФК „Арда” Кърджали.

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