Румяна Бъчварова: Изборните промени като че ли се правят напук

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Това, че Румен Радев обяви оставката си, не беше изненада, тъй като от година - година и половина публиката беше подготвяна за този момент. Има неизвестни около самия проект, но смятам, че това се поддържа съзнателно, за да се крепи интереса, да се тестват обществени реакции. За нас остава тръпката да наблюдаваме на живо как се конституира един политически проект, как се изграждат електорати и как се разграждат електорати. Т.е. много голяма политическа динамика, ще видим какви ще са параметрите на тази промяна.

Това коментира пред бТВ бившият вътрешен министър Румяна Бъчварова.

В момента доколкото Радев още не е заявил ясна позиция и профил, той може да направи съюз с различни политически партии. Вероятно ще се бори за висок резултат, така че ще избягва сложни коалиции. Мисля, че от това няма да има отстъпление от разграждането на досегашния модел на управление, тъй като това резонира положително в широката публика в момента, коментира тя.

Очевидно е, че Радев се ориентира по обществените настроения и ще ги следва, което му предвещава една по-широка от обичайното подкрепа, смята Бъчварова.

По отношение на промяната в изборните правила – проявява се упорство като с бюджета. Тази наглост да не се слуша гласа на избирателите доведе до падане на правителството. Сега се прави същото – промени, които като че ли се правят напук, за да не бъдат удовлетворени предложения или искания на останалите политически субекти. Това е ключов въпрос за всяка една демокрация, коментира тя.

Този уникален случай, който преживяхме с проверката на бюлетините, с появата на нова политическа група в парламента, беше резултат от използването и злоупотребата с хартиения вот. И в сегашния дебат ние не виждаме нито една съществена мярка, която да предотврати едни такива неправомерни действия на предстоящите избори. В същото време се отменя машинното гласуване без нито едно доказателство, че там има някакви изкривявания. Скенерите са нещо добро, но те са само част от процеса, те само подпомагат отчитането на гласа. Големи въпросителни остават и това създава опасност да се открадне вота в една или друга степен, посочи Бъчварова.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!