Румяна Коларова: Да не го наричаме „възродителен процес”, а смяна на имената

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов прояви свръхреакция на политическото присъствие на ПП-ДБ в Родопите, защото партията му има електорат в тези райони, това коментира по bTV политологът проф. Румяна Коларова. Тя каза също, че е напълно възможно ПП-ДБ да търсят влияние между избирателите на Доган, както и между тези, които преди време Вежди Рашидов е привлякъл успешно към ГЕРБ.

Проф. Коларова отбеляза, че споменът за насилствената смяна на имената на българските турци е още силен и подчерта, че събитията не трябва да се наричат „възродителен процес”, защото това е обидно.

Заедно с проф. Коларова в студиото бяха Слави Василев и Теодор Славев, като и тримата политолози обясниха действията на Борисов с предизборната кампания, която е в ход. Славев подчерта, че сега ГЕРБ и ПП-ДБ са в остра конфронтация, но след изборите поведението им може да се промени рязко в зависимост от резултата.

Слави Василев пък заяви, че лидерът на ГЕРБ усеща, че почвата под краката му се движи, а възможността за създаването на етническо напрежение е малък, защото хората не се интересуват от това.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!