Румяна Коларова за Демерджиев и полетите на Атанасова и Пеевски: Сам влиза в капан в желанието си да бъде герой

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„Скандалът с полетите на Делян Пеевски ми изглежда неестествен, защото е в адвокатски стил, което в политиката не е адекватно. За мен е сбъркан както стилът, така и полето, на което се води дебата по темата“, коментира в „Тази сутрин“ политологът проф. Румяна Коларова, предаде БТВ.

„Ако има разследване, министърът не може да публикува нищо. Това е капан, в който той влиза в желанието си да бъде герой“, каза тя.

Според социолога Елена Дариева липсва пълнокръвен разказ в този случай.

„В момента ние документално виждаме само това, което е отговорът на Десислава Атанасова“, посочи тя.

„Тъй като в момента институциите са на ход, какво е фактическото състояние на нещата – тепърва вероятно ще разбираме. Една безспорна теорема на обществените реакции гласи, че когато една ситуация се схваща като реална, то тя е реално по своите последици. В този смисъл дори фактологията не е важна в случая, колкото крайният резултат, който е постигнат“, коментира Дариева.

Според нея щетата вече е консумирана, тя е заразна и заразява всички, дори не само участниците в този скандал.

Политологът проф. Мария Пиргова от своя страна заяви, че не възприема случващото се като скандал.

„Това е една политика на новото правителство да разследва откъде са средствата на Делян Пеевски за над 280 полета до Дубай. Тези средства са взети от някъде“, смята тя.

„Намесата на г-жа Атанасова е някакъв страничен ефект, макар че има морална стойност един конституционен съдия, който не е спазвал нормите, които трябва да спазва“, каза още проф. Пиргова.

Редактор "Екип на Петел",

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