Русе Медиа: Най-малко трима са загинали след сблъсъка между миниван и Тир на пътя Русе - Бяла

Стопкадър Ютуб, Русе Медиа

Най-малко трима души загубиха живота си при тежък пътен инцидент между украински пътнически миниван и български ТИР на пътя Русе - Бяла. Произшествието е станало днес в участъка между разклоните за село Екзарх Йосиф и град Две могили.

Според първоначалната информация в лекия автомобил е пътувало украинско семейство с деца. По данни на източниците в превозното средство е имало общо шест човека. При жестокия сблъсък с тежкотоварния камион на място са починали най-малко трима души. Точният брой на ранените в момента се уточнява от пристигналите на място медицински екипи, информира "Русе Медиа".

Към мястото на трагедията незабавно са изпратени екипи на пожарната и няколко линейки. Очаква се официално потвърждение на всички данни за жертвите и пострадалите от МВР - Русе.

Заради тежкия инцидент движението в участъка е ограничено, като временно е въведен обходен маршрут през град Две могили. Причините за фаталния сблъсък тепърва ще се изясняват от разследващите органи.

Редактор "Екип на Петел",

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