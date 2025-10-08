Русе е под вода

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Критична ситуация в Русе, причинена от поройните дъждове. В свободната зона на града, където са огромен брой административни и промишлени сгради, има много закъсали автомобили в образувалото се езеро. Тежкотоварните камиони пък едва преминават през това място.

Може би водата или би трябвало да бъде изпомпена, или по някакъв начин да се оттече, но така или иначе може да направите съпоставка колко е дълбочината на водата тук на това място. Дъждът, който се изля и продължава да вали в рамките на 24 часа, като норма е два пъти повече от средномесечната норма валежи за това време на годината, разкри Наталия Йорданова.

На четири места в Русе най-малко има сигнали за огромни локви и закъсали автомобили. Трудно става и придвижването по международния път към Дунав мост на булевард „България“ заради голяма локва. Затруднено е движението и на улица „Чипровци“ близо до ясла номер 15, където също традиционно се образуват големи локви по пътната настилка, както и около Университетската болница „Медика“, допълни по Нова Тв репортерката.

