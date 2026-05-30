Русе почете футболните легенди Иван Гергов и Никола Христов

Снимка Областна администрация - Русе

Спортната общественост, ветерани и стотици млади таланти се събраха на "Градския стадион" в Русе, за да отбележат 120 години организиран футбол в града, 70-годишнината на спортното съоръжение и половин век от извоюването на титлата "Студентски шампион" от Русенския университет "Ангел Кънчев", съобщават от пресцентъра на Община Русе. На официалната церемония присъстваха ръководителите на местната власт, народни представители и спортни деятели, които се обединиха около каузата за възраждане на спортната слава на крайдунавския град.

В центъра на тържествата бяха две от най-ярките имена в историята на русенския спорт. Заместник областният управител д-р Валери Йорданов отличи с почетни грамоти от Областна администрация - Русе 97-годишния Иван Гергов, треньор на легендарния студентски отбор, донесъл първата шампионска титла, както и Никола Христов – емблематичен футболист и треньор на "Дунав", който в същия ден отпразнува своя 75-годишен юбилей. Двамата ветерани получиха плакети и специални отличия и от Община Русе, Общинския съвет и Русенския университет.

По време на официалното си обръщение д-р Валери Йорданов подчерта важността на приемствеността между поколенията: "На децата, които са тук пожелавам след години да дойдат на същия този стадион и да играят като титуляри на футболен клуб „Дунав“ – Русе, който тази година отново е в „А“ група. Днес честваме не само годишнините, но и хората, онези поколения русенци, които с талант, труд и отдаленост изградиха славата на русенския футбол и оставиха своята следа в историята на българския спорт."

Кметът на Община Русе Пенчо Милков определи честването като исторически момент за града и призова младото поколение състезатели да играят с гордост.

"За да пишем спортната история на Русе не е достатъчен един миг напрежение и една победа, има много мигове, които хората не виждат, мигове на трудности. Състезавайте се не само в името на цветовете на клубовете, а преди всичко в името на Русе и на България.

Към благодарностите се присъедини и председателят на Общинския съвет и почетен ректор на Русенския университет академик Христо Белоев, който се обърна директно към спортните легенди: "Горди сме, че под Ваше ръководство преди точно 50 години бе завоювана първата студентска титла за университета в най-популярната игра на планетата – футбол. Горди сме, че прокарахте пътя към нови и нови успехи на нашия университетски спорт, които Вашите млади колеги продължиха и доразвиха през годините."

В чест на 70-годишнината на "Градския стадион" в Русе бе открита мраморна паметна плоча, която да напомня за десетките международни и национални срещи, прославили града през десетилетията. Програмата продължи с емоционален футболен турнир, в който се включиха 8 ученически отбора от русенските училища, както и детски формации, родени през 2016 година. В края на спортния празник бяха връчени общо 27 почетни плакета на футболисти ветерани и заслужили деятели, допринесли за утвърждаването на Русе като един от значимите футболни центрове в страната, пише dunavmost.com.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!