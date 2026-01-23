Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Русе се съвзема след ледения дъжд, който блокира града и областта. Тежките зимни условия вкараха в болница за преглед след подхлъзване много хора. Тази сутрин зам.-кмет обясни какви мерки се предприемат за сигурността на гражданите. Инженер Никола Лазаров обяви, че се работи денонощно, както и в момента

Цяла нощ машините на обслужващата фирма обхождаха града, като в малките населени места. От 5:00 часа сутринта на терен има над 150 служители на общинските предприятия, както и на фирмата, които третират всички тротоари, за да може да се осигури комфорта на гражданите, започна Лазаров.

Тук искам да спомена, че днешния ден общественият транспорт на територията на град Русе е абсолютно безплатен за гражданите и гостите на града. Освен това като допълнителна превантивна мярка днешният ден е обявен за неучебен за учениците и съответно всички общински паркинги са абсолютно безплатни за гражданите, и шофьорите могат да се възползват, добави в сутрешния блок на БНТ Лазаров.

Той увери, че се прави всичко необходимо и за почистване на улиците и тротоарите и в крайните квартали на града.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!