Русенец е загиналият в катастрофата с цистерни край село Струйно

Снимка Фокус

58-годишен мъж от Русе е загиналият в пътнотранспортно произшествие до село Струйно тази сутрин, съобщиха от ОД на МВР - Шумен, предаде Блиц.

Инцидентът е станал около 04.50 часа по главен път Русе - Шумен - Варна до село Струйно. Водач на влекач "Ивеко“ с русенска регистрация управляван от 58-годишен мъж от Русе навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил в специален автомобил "Волво“ с варненска регистрация.

58-годишният водач е загинал. За преглед в МБАЛ - Шумен е откаран водачът на "Волво“-то, който е 46-годишен мъж. След преглед в болничното заведение му е установена фрактура на носа. Тестван е за алкохол, като наличие не е установено.

Причините за възникване на инцидента се изясняват. Образувано е досъдебно производство.

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