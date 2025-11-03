Русенец заплаши с пистолет и обра варненски младеж

Пиксабей

Грабеж чрез заплаха с въздушен пистолет е в основанието за задържането на 42-годишен жител на Русе, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

Преди ден мъжът, който е криминално проявен и осъждани, е отнел 300 лева и безжични слушалки от варненски младеж, посочват от полицията.

Бързите оперативни действия на служителите на Второ РУ довели до установяване и задържане на извършителя.

Инкриминираните вещи са приложени към образуваното досъдебно производство.

