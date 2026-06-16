Русенци готвят протест с искане за спешен ремонт на дигата на язовир „Николово“

Снимка: Община Русе, архив

Спортни клубове, риболовни сдружения, граждани и представители на бизнеса в Русе настояват за незабавен ремонт на дигата на язовир „Николово“. За 22 юни е насрочен протест на гребната база в лесопарк „Липник“, съобщи БГНЕС.

Искането е да започне укрепването на участъка от дигата, засегнат от свлачище след проливните дъждове през есента на миналата година. Тогава имаше и опасност дигата да бъде скъсана. Заради предписания за безопасност оттогава язовирът се поддържа с по-ниско водно ниво.

Според инициаторите на подписката това затруднява тренировките на клубовете по кану-каяк и академично гребане. Ограничени са и възможностите за спортен риболов, а бизнесът в района на лесопарка търпи загуби. Засегнати са и жителите на Русе, които използват мястото за отдих.

Организаторите настояват институциите да представят конкретен график за ремонтните дейности. Целта е да се възстанови нормалното ниво на язовира при гарантирана безопасност на съоръжението.

Сред опасенията са и възможни екологични проблеми заради намаления обем на водата и недостига на кислород във водоема.

Въпреки че за аварийни дейности са осигурени над 500 хил. евро, от Община Русе са заявявали, че капиталовият ремонт ще започне едва след осигуряване на цялото необходимо финансиране. Именно бъдещото пълнене на язовира след ремонта е сред основните въпроси, които поставят гражданите.

Редактор "Екип на Петел",

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