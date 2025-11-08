Русинова: До момента от АФБ не са потърсили Албена от Варна, която остана без крак след рали състезанието

снимка: Фейсбук, Диана Русинова

"Напомням на Автомобилната федерация на България, че до момента не са потърсили Албена Станчева от Варна, която след състезанието "Планинско Аладжа манастир" остана без крак." Това написа във Фейсбук пътният експерт Диана Русинова.

"Преди малко ме запознаха с писанията на големите специалисти по безопасността на . Бих искала да отбележа, че няма причина да се срещам с когато и да е от тях, те показаха колко ги е грижа за безопасността и колко разбират от това. Качвам тази снимка тук, за всички онези анонимни критици да видят какво са причинили на това прекрасно момиче!", посочва Русинова.

По думите ѝ към днешна дата единствено бащата на убитата на пъта Сияна, Николай Попов, събира пари, за да подпомогнем тази жена. "Призовавам Ви да се включите и да ѝ помогнем заедно.", апелира към АФБ пътният експерт.

Който желае да помогне, маже да го направи тук:

Банка ДСК

Титуляр: Албена Стоянова Станчева

IBAN: BG59STSA93000032187314

BIC: STSABGSF

Валута: BGN

