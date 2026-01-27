Русинова: Един загинал след поредното ПТП между Враца и Монтана

Снимка: Европейски център за транспортни политики

За катастрофа със загинал съобщава Диана Русинова от Европейски център за транспортни политики. "Днес около 14:30 ч. в района на км 127 на път l-1 (E79) между Монтана и Враца е настъпил тежък пътен инцидент с един загинал. Сблъсъкът е между лек автомобил “Алфа Ромео” с монтанска регистрация и лек автомобил “Мерцедес” с немска регистрация", пише във фейсбук профила си тя.

По непотвърдена информация, автомобилът с немска регистрация е предприел изпреварване при наличие на непрекъсната линия и се е сблъскал челно с насреща идващия български автомобил.



Загиналият е мъж от Монтана, който е управлявал българския автомобил.

Други двама са ранени в произшествието, като е имало и деца, които са невредими, информира Диана Русинова.

Пътят между Монтана и Враца временно беше затворен в двете посоки, като обходът е бил път II-13 Крапчене – Стубел – Криводол – път III-1302 Криводол – Пудрия – Краводер.

