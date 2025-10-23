Русинова: Кръвната проба на шофьора, убил Мартин край Челопеч, е положителна

Булфото

Диана Русинова съобщи в личния си Фейсбук профил, че кръвната проба на водача, причинил катастрофата на пътя между Златица с. Челопеч, при която загина Мартин - е положителна!

"44-годишният мъж вече е задържан и привлечен като обвиняем за умишлено ПТП, при което е причинена смърт!", пише тя.

Съдебно-химическа експертиза, направена на шофьора сочи, че обвиняемият е шофирал с концентрация на алкохол в кръвта 1,02 промила.

"Съболезнования към близките на Мартин Димитров. Вярвам, че истината за смъртта на това дете останало завинаги на 23 години ще излезе наяве", завършва публикацията си Русинова, предаде "Новини".

