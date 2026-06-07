Русинова: Не е нормално да се качиш в автобус на път за вкъщи и да бъдеш блъснат от автомобил вътре

Снимка: Булфото

За по-малко от една година станахме свидетели на два аналогични пътни инцидента: лек автомобил се врязва в автобус, при което има загинали и ранени. Необходима е радикална промяна – както от страна на институциите, така и от страна на обществото. Това написа Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики във фейсбук.

"Призовавам г-н Васил Терзиев – кмет на София, СДВР Столична Полиция, Софийска районна прокуратура, Софийската градска прокуратура, МРРБ и АПИ, Министерство на вътрешните работи, Министерство на транспорта и съобщенията, както и всички колеги от неправителствения сектор, ангажирани с темата за безопасността на движението по пътищата, да обединим усилията си и заедно да разработим спешни мерки, насочени към ПРЕВЕНЦИЯТА! Защото не е нормално да се качиш в автобус на път за вкъщи и, докато пътуваш, да бъдеш блъснат от автомобил вътре в автобуса!", заявява още тя.

"Може би е време да възстановим Консултативния съвет по пътна безопасност в Столична община. Имаме ПРОБЛЕМ и като ОТГОВОРНО ОБЩЕСТВО сме длъжни да направим всичко възможно, за да променим нещата. Вече не сме в ситуация, в която трябва да предприемем действия, за да не се повтори този инцидент – той вече се повтори!", завършва Русинова.

Редактор "Екип на Петел",

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