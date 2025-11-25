Русинова за катастрофата в Пловдив: Поредна трагедия, предизвикана от млад водач на камион, затри цяло семейство
Булфото
Поредна трагедия предизвикана от 24 годишен водач на тежкотоварен камион. Този път затри цяло семейство. Това написа преди минути във фейсбук пътният експерт Диана Русинова за тежката катастрофа в Пловдив, за която ви съобщихме по-рано.
"Жестока катастрофа с три жертви и тежко пострадало дете е възникнала снощи на кръстовище на околовръстния път на Пловдив и ул. “Захаридово”.
Сигналът е получен в полицията към 22.10 ч., чрез тел. 112. Според предварителната информация товарен автомобил МАН с 24-годишен водач навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил челно в лек автомобил "Фолксваген". На място са загинали 43-годишната шофьорка на колата и нейни спътници - мъж на 42 години и дете на 14 години. Друго дете, на 7 години, което се е возило в обезопасително столче, е откарано в болница с опасност живота.
Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. Водачът на камиона е задържан за срок до 24 часа. Пробите му за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Причините за тежкия пътен инцидент се изясняват. Образувано е досъдебно производство под наблюдение на Окръжна прокуратура- Пловдив.", съобщава Русинова.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!