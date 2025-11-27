Русия: Доживотен затвор за 8 души, обвинени за взрива на Кримския мост през 2022 г.

Пиксабей

Руски съд осъди 8 души на доживотен затвор за бомбената атака на моста, който свързва Крим с руския Краснодарски край, предаде Ройтерс, позовавайки се на ТАСС.

Взривът на 8 октомври 2022 г. избухна на 19-километровия мост, убивайки петима души. Нанесени бяха щети на ключовия маршрут за доставки на руски сили, воюващи в Украйна.

Впоследствие украинското разузнаване пое отговорност за атаката над моста, свързал анексирания полуостров с континенталната част на Русия, предаде БНР.

