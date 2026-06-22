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Бюджетите за отбрана в Европа растат лавинообразно

Заместник-министърът на външните работи на Русия Александър Грушко предупреди за подготвян от НАТО и Европейския съюз конвенционален военен сблъсък с Москва около 2030 година, съобщават от руския всекидневник „Известия“ в материал от 22 юни 2026 година. Според руската дипломация действията на Запада целят нанасянето на стратегическо поражение на страната, като същевременно европейските държави предприемат мащабна финансова мобилизация за превъоръжаване.

Исторически паралели и обвинения от Москва

От руското външно министерство правят директен паралел между настоящата мобилизация на Алианса и германския план „Барбароса“ за нападение над СССР през 1941 година. Дипломатите в Москва твърдят, че уроците от историята са забравени, а съвременна Европа съзнателно си затваря очите пред радикалните прояви в региона.

„Ако погледнем същността на политиката, действията на международната арена, приоритетите, които формулират страните от НАТО и ЕС, тяхната главна задача е да постигнат стратегическо поражение за Русия“, заявява заместник-министърът Александър Грушко. По думите му Кремъл изхожда от презумпцията, че Западът се подготвя за реален конфликт на рубежа на следващото десетилетие: „Разбира се, ние изхождаме от това, че те реално се подготвят за военно стълкновение с Русия някъде на рубежа на 2030 година“.

Москва използва международни платформи като ООН и ОБСЕ, за да критикува опитите за подкрепа на националистически структури. Посланикът по специалните поръчения на руското външно министерство Родион Мирошник твърди, че западни фондове с десетилетия са инвестирали в радикални движения. Руските историци допълват, че съвременното приравняване на СССР с нацистка Германия има за цел да изгради образ на „исторически агресор“ и да легитимира икономическите санкции и политическата изолация на Руската федерация.

Подготовка за конвенционален конфликт до 2030 година

Прогнозите за потенциален сблъсък на прага на следващото десетилетие се споделят и от европейските военни анализатори, макар и с коренно различна аргументация. Ръководителят на специалния щаб за Украйна в германското министерство на отбраната генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг по-рано предупреди, че въз основа на съгласуваните разузнавателни данни на всички 32 държави в НАТО, Берлин и неговите съюзници трябва да бъдат напълно готови за конвенционална война с Русия до 2029 година.

В синхрон с тези опасения Великобритания обяви дългосрочен план за повишаване на военните си разходи до 2,5–3% от брутния вътрешен продукт. На миналогодишната среща на върха на Алианса в Хага съюзниците поеха още по-сериозен ангажимент — до 2035 година да отделят поне 5% от БВП за сигурност, като 3,5% от тях да бъдат насочени изключително за военни нужди.

През 2025 година за първи път всички 32 държави членки на НАТО са изпълнили досегашната цел от минимум 2% от БВП за отбрана. Европейските членове на пакта и Канада са увеличили военните си бюджети с близо 20% — което се равнява на около 90 милиарда долара — спрямо предходната година. Средното равнище на разходите в европейските страни от НАТО вече достига 2,5% от БВП.

Финансовата мобилизация и позицията на България

На фона на общото превъоръжаване в рамките на еврозоната и колективната отбрана, България заема стабилна позиция със своите 2,05% от БВП за отбрана. Това я поставя на едно ниво с Франция и пред Италия, която заделя 2,01% от своя брутен продукт.

В регионален мащаб Гърция остава лидер на Балканите с 2,85% от БВП, следвана от Румъния с 2,28%. Абсолютен първенец по разходи за отбрана в Европа е Полша, която отделя внушителните 4,48% от своя БВП, докато трите балтийски републики твърдо надхвърлят границата от 3%.

Тези рекордно високи бюджети се приемат и като стратегически отговор на засиления натиск от страна на администрацията на Доналд Тръмп в САЩ. Вашингтон многократно предупреди европейските съюзници, че американската подкрепа може да бъде ограничена, ако те не изпълняват стриктно финансовите си ангажименти към Алианса. Очаква се допълнителен тласък на процеса да бъде даден на предстоящата среща на върха на НАТО на 8 юли в Анкара, където ще бъдат обявени нови мащабни оръжейни договори с доставчици от САЩ.

Редактор "Екип на Петел",

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