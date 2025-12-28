Русия: Отгледахме първите банани - най - консумираният плод у нас

Кадър: Официален Telegram канал на началника на общински район Предгорни Николай Бондаренко

Москва цели намаляване на вноса от Еквадор и овладяване на високите цени, пише Дунав мост.

Русия стартира мащабна стратегия за местно производство на банани в оранжерийни комплекси, разположени в южните части на страната. Решението идва в отговор на рязкото поскъпване на плода след 2022 година, предизвикано от международните санкции, логистичните трудности и високата зависимост от внос от Еквадор.

Ставрополският край очаква да събере първите си руски банани през 2027 г. Регионът планира да започне да отглежда и други тропически плодове, заяви в интервю за ТАСС областният губернатор Владимир Владимиров.

„В момента регионът работи по два нови проекта: производство на горски плодове и проект за отглеждане на банани. <…> През 2027 г. ще опитаме руски банани – благодарение на руското Министерство на земеделието за подкрепата. Ако успеем да отглеждаме висококачествени и вкусни банани, повярвайте ми, няма да спрем дотук. Ставрополски край ще продължи да развива този район и да отглежда други тропически плодове“, каза Владимиров.

Според губернатора, въпреки факта, че Ставропол се намира в мек и топъл климат, отглеждането на банани се е оказало трудна задача.

„Бяха разгледани въпроси, свързани с енергоснабдяването, водоснабдяването и пътната инфраструктура. В Кочубеевски район вече работят оранжерии, в които се отглеждат разнообразни горски плодове, от ягоди до боровинки“, добави регионалният лидер.

Пресслужбата на областния губернатор съобщи по-рано на журналисти, че проектът за отглеждане на банани в Анамур включва изграждането на оранжериен комплекс с площ от 45,9 хектара близо до Невиномиск. Проектът, на стойност приблизително 3 милиарда рубли, се очаква да произвежда 21 500 тона банани годишно и да създаде 57 нови работни места.

Бананът е най-консумираният плод в Русия, като средната годишна консумация на глава от населението през 2024 година достигна 9,8 килограма, изпреварвайки дори ябълките. Цените обаче скочиха от около 97 рубли за килограм преди началото на войната до над 150 рубли в момента.

