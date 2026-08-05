Русия: Поразихме още три товарни кораба в Черно море
Снимка Пиксабей
Руските сили са ударили още три товарни кораба в Черно море, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.
Русия и Украйна засилиха взаимните атаки срещу кораби на другата страна - ескалация, която доведе до ръст на световните цени на пшеницата и заплашва да превърне Черно море в още едно огнище на напрежение след Ормузкия проток, където поради бойни действия е възпрепятствано корабоплаването.
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