реклама

Русия: Поразихме още три товарни кораба в Черно море

05.08.2026 / 19:15 1

Снимка Пиксабей

Руските сили са ударили още три товарни кораба в Черно море, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Русия и Украйна засилиха взаимните атаки срещу кораби на другата страна - ескалация, която доведе до ръст на световните цени на пшеницата и заплашва да превърне Черно море в още едно огнище на напрежение след Ормузкия проток, където поради бойни действия е възпрепятствано корабоплаването.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
0
0
kris (преди 10 минути)
Рейтинг: 644207 | Одобрение: 127492
Никакъв гювеч на хохлите.....Бодливой корове Бог рог не даьот.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама