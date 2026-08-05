Русия: Поразихме още три товарни кораба в Черно море

Руските сили са ударили още три товарни кораба в Черно море, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Министерството разпространи видеозапис на ударите, но не даде повече подробности, пише novini.bg.

Русия и Украйна засилиха взаимните атаки срещу кораби на другата страна - ескалация, която доведе до ръст на световните цени на пшеницата и заплашва да превърне Черно море в още едно огнище на напрежение след Ормузкия проток, където поради бойни действия е възпрепятствано корабоплаването.