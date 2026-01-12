Русия: При удара с „Орешник“ е поразен завод за ремонт на самолети в Украйна

Кадър Youtube

Руското министерство на отбраната заяви днес, че обектът, поразен при удар с хиперзвукова ракета „Орешник“ миналата седмица в Украйна, е завод за ремонт на самолети и той е изваден от строя, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

Украйна и нейните европейски съюзници осъдиха руския ракетен удар в петък, като заявиха, че целта му е била сплашване на Запада в седмицата, когато европейски държави са предложили изпращане на войски като част от евентуални следвоенни сили за сигурност в Украйна.

Русия използва за втори път тази балистична ракета със среден обсег от началото на войната. Украински представител е заявил пред Ройтерс, че ракетата, която може да носи ядрени бойни глави, е била оборудвана с инертни учебни бойни глави и е повредила цех на държавно предприятие в Лвов, близо до полската граница.

Руското министерство на отбраната съобщи, че в резултат на удара е бил изведен от строя Лвовският държавен авиационен ремонтен завод, като са били поразени производствени цехове и складови помещения.

„Това предприятие е извършвало ремонт и поддръжка на авиационна техника на украинските въоръжени сили, включително самолети Ф-16 и МиГ-29, предоставени от западни държави“, се казва в изявлението на министерството.

„Компанията е произвеждала също така ударни дронове със среден и голям обсег, използвани за атаки срещу руски цивилни обекти дълбоко в територията на Русия.“

Русия заяви в петък, че ракетният удар е отговор на украинска атака срещу една от резиденциите на президента Владимир Путин в Северна Русия в края на декември. Киев отрече да е извършвал подобна атака.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!