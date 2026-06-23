Русия: Свалихме 143 украински дрона за една нощ

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Руската противовъздушна отбрана е свалила 143 украински дрона през изминалата нощ, обяви Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС.

"В течение на изминалата нощ от 20:00 ч. московско време (също и българско - бел. ред.) на 22 юни до 7:00 на 23 юни с дежурните средства на противовъздушната отбрана бяха прехванати и унищожени 143 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип", обяви ведомството, съобщи БТА.

То уточни, че дроновете са били неутрализирани над териториите на Белгородска, Курска, Брянска, Ростовска и Астраханска област, на Ставрополския и Краснодарския край, на Кримския полуостров, на република Адигея и над акваториите на Черно море и на Азовско море.

Редактор "Екип на Петел",

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