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Русия: Свалихме 143 украински дрона за една нощ

23.06.2026 / 11:16 1

Стопкадър Ютуб

Руската противовъздушна отбрана е свалила 143 украински дрона през изминалата нощ, обяви Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС.

"В течение на изминалата нощ от 20:00 ч. московско време (също и българско - бел. ред.) на 22 юни до 7:00 на 23 юни с дежурните средства на противовъздушната отбрана бяха прехванати и унищожени 143 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип", обяви ведомството, съобщи БТА.

То уточни, че дроновете са били неутрализирани над териториите на Белгородска, Курска, Брянска, Ростовска и Астраханска област, на Ставрополския и Краснодарския край, на Кримския полуостров, на република Адигея и над акваториите на Черно море и на Азовско море.

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Коментари
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Горан (преди 6 минути)
Рейтинг: 15801 | Одобрение: -5584
тез пък бушмени свалили 140 дрона а другите хиляда са в целта вътре, украйна произвжда хиляди дронове на ден, а бре като им гледам клиповете на руснаците в ютуб живи да ги оплачиш, специалната военна операция от три дни стана 4 години и сега отстъпват по всички фронтове бушмените, направо да я закриват прусията и без това там само идиоти живеят
да ама не

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