Русия: Тази нощ свалихме 193 украински дрона, от които 34 летяха към Москва

Пиксабей

Русия заяви, че тази нощ е унищожила и прехванала 193 украински дрона над региони на Русия, от които 40 над Московския регион, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 193 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 47 - над територията на Брянска област, 42 - над територията на Калужка област, 40 - над територията на Московския регион, от които 34, които летяха към Москва, 32 - над територията на Тулска област, 10 - над територията на Курска област, 7 - над територията на Орловска област, 4 - над територията на Ростовска област, 4 - над територията на Воронежка област, 2 - над територията на Оренбургска област, 2 - над територията на Тамбовска област, 1 - над територията на Белгородска област, 1 - над територията на Липецка област и 1 - над територията на Самарска област", се казва в изявление на руското ведомство.

При атаките е убит най-малко един човек и са ранени петима, предаде Ройтерс, като се позова на руските власти, предаде БТА.

Няма информация за големи щети в Москва.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!