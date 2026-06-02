Русия: Ударите по Украйна през нощта са в отговор на терористичните актове на киевския режим

Министерството на отбраната на Руската федерация заяви днес, че масираните удари по Украйна през нощта са били насочени към военни обекти и са били в отговор на "терористичните актове" на територията на Русия, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Украинските власти съобщиха, че Киев и други градове снощи са били атакувани с дронове и ракети, като по последни данни са били убити най-малко 18 и ранени над 100 души.

"В нощта срещу 2 юни, в отговор на терористичните актове на киевския режим, въоръжените сили на Русия нанесоха масивен удар с високоточно оръжие с голям обсег с въздушно, наземно и морско базиране", пише в изявление на руското министерство на отбраната.

В текста се посочва, че са били използвани хиперзвукови ракети и дронове, с които са били атакувани предприятия от отбранителната промишленост в Киевска, Запорожка, Харковска, Днепропетровска, Полтавска, Хмелницка и Сумска област. Поразени са били обекти на горивната и транспортната инфраструктура на Украйна, използвани в подкрепа на украинската армия, както и военни летища, добавя руското ведомство.

Ударите бяха нанесени, след като миналата седмица Москва обяви, че подготвя "систематични удари" по обекти в Киев в отговор на смъртоносния украински удар по общежитие в град Старобелск в контролираната от Москва Луганска област. При атаката бяха убити 21 души, много от които са момичета на възраст между 14 и 18 г.

Генералният щаб на украинската армия каза, че ударът е бил насочен към команден център за дронове.

Руският президент Владимир Путин вчера заяви, че Украйна е "отворила нова страница в серията от свои престъпления" с удара си по общежитието в Старобелск и по жилищен блок в контролирания от Русия град Геническ в Херсонска област.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков днес заяви, че конфликтът "може да приключи до края на деня", ако украинският президент Володимир Зеленски разпореди на своите формирования да напуснат контролираните от Москва територии.

"Още веднъж повтарям, че ние запазваме своята откритост към мирни преговори", добави Песков.

Той отбеляза, че преговорите в момента са "в процес на пауза". "Това обаче не означава, че не се поддържат контакти с американците… Контактите по наличните канали продължават на постоянна основа", каза още говорителят на Кремъл.

По думите му Русия би предпочела да постига целите си по мирен път, но ако Киев продължи да отказва да преговаря, войната ще продължи.

