Русия, Украйна и САЩ пак сядат на преговорната маса в Абу Даби

Кадър Youtube

Русия обяви, че ще участва в следващия кръг от тристранни преговори за Украйна, който се очаква да се проведе в края на седмицата в Абу Даби. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи първия етап от разговорите като "конструктивни", посочва БНТ. Той обаче подчерта, че териториалните въпроси, които са включени в така наречената "формула от Анкъридж", продължават да имат фундаментално значение за Москва.

Кремъл подчертава, че формулата е част от договореностите, които са постигнали президентите на Русия и Съединените щати през август в Аляска.

Москва продължава да настоява Украйна да предаде Донбас. След разговорите в Абу Даби украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че украинците няма да се откажат от териториалната цялост на страната си.

"Ние се бием за нашата страна, за това, което е наше. Ние не се бием за територията на друга държава. И това са две напълно различни фундаментални позиции, на Украйна и на Русия. И американците се опитват да постигнат компромис", заяви Зеленски.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!