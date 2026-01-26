реклама

Русия, Украйна и САЩ пак сядат на преговорната маса в Абу Даби

26.01.2026 / 16:10 4

Кадър Youtube

Русия обяви, че ще участва в следващия кръг от тристранни преговори за Украйна, който се очаква да се проведе в края на седмицата в Абу Даби. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи първия етап от разговорите като "конструктивни", посочва БНТ. Той обаче подчерта, че териториалните въпроси, които са включени в така наречената "формула от Анкъридж", продължават да имат фундаментално значение за Москва.

Кремъл подчертава, че формулата е част от договореностите, които са постигнали президентите на Русия и Съединените щати през август в Аляска.

Москва продължава да настоява Украйна да предаде Донбас. След разговорите в Абу Даби украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че украинците няма да се откажат от териториалната цялост на страната си.

"Ние се бием за нашата страна, за това, което е наше. Ние не се бием за територията на друга държава. И това са две напълно различни фундаментални позиции, на Украйна и на Русия. И американците се опитват да постигнат компромис", заяви Зеленски.

0
3
cron1 (преди 47 минути)
Рейтинг: 140453 | Одобрение: -19427
Не, Бийн, ако бяха приели навреме Украйна в НАТО, нямаше да има война! Гняв
Марио Кроненберг
0
4
MrBean (преди 50 минути)
Рейтинг: 205906 | Одобрение: -1584
Ако не беше оранжутана войната щеше да е свършила.
2
3
kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 176176 | Одобрение: 18911
Точно тогава става на пумпал Шмъркалан,няма му стигнат салфетките да си води записките!!!:errm:;)Усмивка
1
3
kris (преди 1 час)
Рейтинг: 564826 | Одобрение: 107446
Да не забравят да монтират любимия вибратор на стола на Зеления, да не се върти много, много.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

