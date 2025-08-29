Русия: Западните предложения за сигурността на Украйна са "едностранчиви" и опасни

стоп кадър: Ютуб, МВнР Русия

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че западните предложения за гаранции за сигурност на Украйна биха увеличили риска от конфликт между Москва и Запада, като превърнат Киев в "стратегически провокатор" на границите с Русия, предаде Ройтерс.

Европейските съюзници на Украйна работят за изготвянето на набор от гаранции за Украйна, които биха могли да бъдат част от потенциално мирно споразумение и биха били предназначени да защитят Киев от евентуална бъдеща атака от страна на Русия, напомня агенцията.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в четвъртък, че очаква рамката на гаранциите за сигурност да бъде определена още следващата седмица.

"Гаранциите за сигурност трябва да се основават на постигане на общо разбирателство, което отчита интересите на Русия в областта на сигурността", посочи днес Захарова.

На брифинг за пресата в Москва тя заяви, че настоящите предложения са "едностранчиви и очевидно са предназначени да сдържат Русия".

"Тази линия от предложения нарушава принципа на неделимата сигурност и отрежда на Киев ролята на стратегически провокатор на границите на Русия, увеличавайки риска натовският алианс да се включи във въоръжен конфликт с нашата страна", каза Захарова.

Москва вече заяви, че не харесва европейските предложения и няма да приеме каквото и да е присъствие на войски на НАТО на украинска територия.

Захарова обвини украинския президент Володимир Зеленски в подкопаване на усилията за постигане на мирно споразумение между Москва и Киев.

"Зеленски продължи да предприема стъпки, които доведоха до саботаж на процеса на мирни преговори и ескалация на конфликта. На 21 август той съобщи на чуждестранни журналисти за отказа на Киев да признае законно териториите, безвъзвратно загубени от "кликата", повтаряйки своите безумни максими за тяхната окупация", каза говорителката, твърдейки същевременно, че по-голямата част от жителите на спорните региони "искат да се обединят отново с Русия".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!